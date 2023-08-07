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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف القلع.. تامر أمين ينتقد محمد رمضان بسبب خلع الملابس في إحدى الحفلات

محمد رمضان
محمد رمضان

انتقد الإعلامي تامر أمين، ظهور محمد رمضان في آخر حفلة غنائية بسبب قيام بخلع ملابسه في الحفلة، مضيفا:" مش عارف إيه كيف القلع ده ".

 

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وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  ليه لازم محمد رمضان يقلع في كل حفلة، وهل ينفع أطلع عليكم في البرنامج بالبنطلون بس؟".

 

وتابع تامر أمين :" محمد رمضان أحد أكثر النجوم شعبية ونجاحا وشهرة، وما الداعي لإثارة الجدل والقيام بأفعال استثنائية تتسبب في حالة نقد كبيرة ضده ".

 

 وأكمل تامر أمين :" محمد رمضان موهبة جميلة لازم يحافظ على قيمته وهو لا يحتاج إلى أن يظهر بنصف ملابس في حفلاته الغنائية ".

 

 ولفت تامر أمين :"  أنا مستخسر الموهبة العظيمة الخاصة بمحمد رمضان إنها تروح في خلع الملابس في الحفلات الخاصة به ".

تامر امين محمد رمضان رمضان الفن اخبار التوك شو

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