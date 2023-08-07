ربنا ما يجيب خلاف .. تفاصيل الصلح بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

انتهت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد أن أثنت عليه وعلى موهبته في تصريحاتها الأخيرة.

ورد رمضان على تصريحات سميرة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،وكتب:" شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه.

وقالت سمير عبد العزيز في تصريحاتها عن محمد رمضان: فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلف.

خلاف محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

الخلاف الذي وقع بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز بدأ بعدما رفضت الظهور معه في أعماله لأنها لا تود تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما جسدت دور أم لعظماء.

وحرص رمضان على الرد على رسالة سميرة عبد العزيز وقتها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: ياااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم.

حفل محمد رمضان فى السعودية

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم 11 من شهر أغسطس على مسرح بوليفارد الرياض بالسعودية.



الحفل يضم مجموعة من الدي جي المختلفة ومنهم الدي جي BLACKY والدي جي Steve Angello والمطربة الأجنبية Ava Max.



أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنتظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى للحفل بسعر ما يقرب من 7000 جنيه أما الفئة الثانية فتصل سعرها بالمصري ما يقرب من 4000 جنيه أما الفئة الثالثة والأخير وهي فئة المنطقة العامة وتصل سعرها ما يقرب من 2000 جنيه.