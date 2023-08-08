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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. تحرير 26 محضرا والتحفظ على دقيق مدعم ولحوم غير صالحة

صدى البلد

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري.

وفي هذا السياق أشرف اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على تنفيذ حملة لحماية المستهلك أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي طن من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، بعضها منتهية الصلاحية والآخر مجهولة المصدر،وطن دقيق مدعم بعددٍ من المخابز السياحية والمخصص ضمن حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، ومخالفات بيئية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث شارك في الحملة كل من الأستاذ فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، والدكتور سامي الدهشوري، مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر، التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.

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