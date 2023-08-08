أشعل النيران به .. ضبط المتهم بحرق آخر بالدقهلية

تمكنت مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بسكب بنزين وإشعال النيران فى آخر بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق شديدة ومتفرقة عقب سكب شخص آخر عليه "بنزين" وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الواقعة وتبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود ع ا القصبي، والمتهم ا م ا ، وتطورت إلى مشاجرة وذلك على أثر خلاف بينهما حيث ان المجنى عليه استأجر محلا لتصليح التكاتك واختلفا على السعر وسكب المتهم «بنزين» عليه داخل توك توك وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات شديدة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.