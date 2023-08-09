دراسة حديثة تكشف عن مرض نادر خطير بسبب التدخين.. احترسوا

التدخين من أخطر العادات التي يفعلها الإنسان في العالم تسبب له أمراض خطيرة بل يسبب في موت آلاف الأشخاص حول العالم ، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، وقالت إن 15 شخصًا يموتون كل دقيقة في العالم ، وأن المدخّنين يستهلكون أكثر من 5 آلاف مليار سيجارة سنويا…

وفي نفس الإطار كشفت دراسة روسية حديثة أن تدخين السجائر لا يسبب فقط الإصابة بسرطان الرئة والربو بل ظهر مرض آخر جديد وهو مرض نادر وهو مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يسببه التدخين ، بل وأيضا يخفض بصورة ملحوظة نشاط جهاز مناعة الجسم.



وكشف الدكتور زاوربيك أيسانوف خبير الأمراض الصدرية الروسى وصاحب الدراسة ، عن أن التدخين يعرضك للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد أو تضيق الشعب الهوائية، يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وتابع الدراسة انه توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين- عدد علب السجائر في السنة. فمثلا إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة. فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة.

وإذا كان يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة. ولتطور مرض الانسداد الرئوي يجب مثلا تدخين 10 علب في السنة".