وجبة الأطفال المفضلة.. أسرع طريقة لعمل كفتة البطاطس بالبقسماط

تعد كفتة البطاطس واحدة من الأكلات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بسهولة، ويمكن تقديمها مع الكاتشب والسلطة، وهي من الوصفات اللذيذة والمغذية،وذات مذاق مختلف ومحببة لدى الكبار والصغار،لذا نقدم اسرع طريقة لعمل كفتة البطاطس.

المقادير:



2 ثمرة بطاطس كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفروم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

2 عود بصل أخضر مفروم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة كزبرةمجففه

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 صفار بيض

1 كوب كبير دقيق

كوب صغير بقسماط



خطوات التحضير:

نقوم بغسل البطاطس وتقشيرها

نحضر وعاء ونملؤه بالماء ،ونتركه على النار حتى يغلي الماء

نضيف البطاطس للوعاء ،ونتركه في الماء حتى يتم سلقها

نرفع البطاطس من ماء السلق ونتركها في المصفاة حتى تتصفى تمامًا وتبرد

نضع البطاطس في وعاء ونقوم بهرسها باستخدام شوكه

نضيف صفار البيض والدقيق والبصل الاخضر والبقدونس الكزبرة الخضراء والشبت والثوم، للبطاطس ،ونقلب حتى تختلط كل المكونات

نتبل خليط البطاطس بالملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة ونستمر في التقليب

نقوم بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع كفتة متوسطة الحجم،

نحضر مقلاة ،ونضع فيها الزيت ،ونتركها على النار حتى يسخن الزيت

نغطي أصابع كفتة البطاطس بالدقيق والبقسماط ،ثم نضعها في الزيت مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نرفعها على ورق مطبخ ثم نقدمها