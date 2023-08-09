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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهر فرغلي يكشف كواليس لقائه مع أحد قيادات التنظيم الدولي للإخوان.. فيديو

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إنه فوجيء باتصال تلفوني من شخص يريد مقابلته ضروري، ويقيم في الإسكندرية، وعندما ذهب وجد شاب كويتي في انتظاره، وشخص إخواني كبير السن، وقال لي أنه قرأ بعض أعمالي وأعجبته، وأنه يريد عمل كتاب مثل كتاب "الخروج من بيت الجحيم".

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وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الرجل زاره في العمل والبيت، وبعد أن تأكد منه، سلم له حقيبة مليئة بالأوراق ما بين مراسلات بين التنظيم الدولي وعدد من الدول منها سوريا والعراق واليمن وعمان والإمارات منذ فترة الستينات.

 

وتابع: وضمت الحقيبة وثائق مهمة جدًا، عن الخبير العالمي الاقتصادي الإخواني محمود أبو السعود، مؤسس التنظيم الاقتصادي السري للإخوان، ومراسلاته مع الإخوان، وخططه، ومراسلات الأزمة السورية في الثمانينات مع مكتب الإرشاد، والجناح العسكري والتمويلات، ومشاكل التنظيم في السودان ومصر وغيرهما.

 

وأوضح باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، أنه قام بعمل الكتاب ولكنه لم ينشر بعد، ويضم أيضًا ألبوم صور للجناح العسكري الذي أنشأه حسن البنا، ولديهم صور مهمة أثناء تواجده في السجن العسكري.

إكسترا نيوز التنظيم الدولي للإخوان الجماعات الارهابية الجناح العسكري الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد جماعات الإرهاب

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