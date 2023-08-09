كشفت هينسي النقاب عن شقيق روديستر للسيارة الخارقة Venom F5 Revolution وتم الكشف عن السيارة قبل عرضها العام الأول في The Quail ، خلال أسبوع مونتيري للسيارات هذا الأسبوع Monterey Car Week في وقت لاحق من هذا الشهر.

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

ستتميز Venom F5 Revolution بمجموعة من التعديلات الديناميكية الهوائية عن شقيقتها سيارة Venom F5 Roadster القياسية، وستأتي مع فاصل أكبر بكثير في المقدمة جنبًا إلى جنب مع اثنين من فتحات التهوية على جانبي المصد. كما ظهرت غطاء جديد وواجه هينسي.

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

أهم تغيير هوائي هو تركيب جناح خلفي كبير وله صفائح طرفية كبيرة على كلا الجانبين. ناشر جديد مرئي أيضًا. أعادت هينسي أيضًا تصميم سقف السيارة عند مقارنته بالطراز القياسي ، مما جعله مصنوعًا من ألياف الكربون المركبة بحيث يزن 8 كجم فقط (18 رطلاً) ، على الرغم من أن الجانب السفلي معزول بالكامل ومزين بالكانتارا.

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

لم يتم إجراء أي تغييرات على محرك السيارة مقارنة بمحرك Venom F5 العادي، وهذا يعني أن Venom F5 Revolution Roadster تستمر في هز محرك V8مزدوج الشاحن سعة 6.6 لتر يضخ 1817 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1197 رطل قدم (1167 نيوتن متر). يترافق مع هذا المحرك ناقل حركة ذو سبع سرعات بقابض واحد يقود العجلات الخلفية.

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

تم تجهيز النموذج المتجه إلى مونتيري بلمسة نهائية من ألياف الكربون وهو واحد من خمسة طرازات "Bare Carbon" التي سيتم إنتاجها.

قال جون هينيسي: "تجمع سيارة Venom F5 Revolution Roadster الجديدة بين سيارتنا الخارقة التي تركز على حلبات السباق مع سقف مفتوح لتجربة قيادة عميقة لا مثيل لها". "هذا المثال الأول ، وهو تصميم مخصص لعميل خاص ، يظهر لأول مرة تشطيبنا الكربوني المكشوف من خلال نسج ألياف الكربون المكشوف المصنوع يدويًا بدقة. إن سيارتنا الخارقة هي عمل فني خالٍ من الزمان وملهم بصريًا بقدر ما هو جذاب جسديًا ، وذلك بفضل محرك الاحتراق اللذي تبلغ قوته 1817 حصانًا بشاحن توربيني مزدوج V8. "

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

سيتم إنتاج 12 نموذجًا فقط من Hennessey Venom F5 Revolution Roadster وعلى الرغم من الأسعار التي تبدأ من 3 ملايين دولار ، فقد تم بيعها جميعًا.