محاولة جديدة لاقتحام العاصمة.. روسيا تسقط طائرتين مسيرتين في أجواء موسكو

أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرجي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت اثنين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو المدينة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال سوبيانين على قناته عبر “تيلجرام”: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنين من الطائرات المسيرة العسكرية. وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

وأضاف سوبيانين: "ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استعداد أوكرانيا لشن ضربات جديدة على أراضي روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب يومي: "تقارير جيدة للغاية من قبل ممثلي قوات الدفاع والأمن في دولتنا... كان هناك أيضًا تقرير مفصل منفصل من قبل رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف.. سيشعر المحتلون بالتأكيد برد فعلنا”.