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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة رجب : والدى فخور بيا وهذه نصيحته لي | فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة الشابة فريدة رجب تفاصيل تعاونها مع الفنانة نيللى كريم من خلال مسلسل "ليه لأ 3 “ فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد .

وقالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد :" كواليس المسلسل كان كلها حماس وكل الناس كانت مبسوطة فى العمل ومركزة فى شغلها ".

وأضافت فريدة رجب :" معرفش مين اللى كشف إن بسام رجب والدى وأثناء التصرير محدش كان يعرف إنى بنت ممثل".

وأوضحت فريدة رجب :" والدى فخور بيا ، ونصحني بالتزكيز أثناء العمل".

وفى سياق متصل قالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد : "نادين خان و نيللى كريم من أجمل الشخصيات التى تعاونت معها ،  وحرصوا على دعمى ومساندتي".

وأضافت فريدة رجب :" نيللى كريم نصحتنى بعدم التوتر وأن أكون على طبيعتى وأركز فى شغلى".

معلومات عن فريدة رجب 

وتجسد فريدة شخصية دور «ياسمين» وهي الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيتها لهبطريقة مدللة علىحسابها، بالإضافة إلى مشكلاتها العاطفية والجسدية المتعلقة بزيادة الوزن.

ونالت فريدة اشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها المميز في المسلسل، فيموسمه الثالث.

يشار إلى أن  فريدة درست التمثيل وشاركت في عدد من المسرحيات.

و هي ابنة الفنان الشهير بسام رجب، الذي قدم عدد من الأعمال البارزة في الدراما المصرية منها مسلسل حديث الصباحوالمساء وهوا نمجاردن سيتي، والدالي وغيرهم.

وأوضح والدها في تصريحات تلفزيونية إنه لم يتدخل في اختيارات وحياة ابنته فريدة، مشيرًا أنها هي التي تقرربنفسها احتراف مجالالتمثيل والفن أو لا.

وأضاف والدها أنه لم يتدخل في ترشيحها لمسلسلها مع نيللي كريم ولم يخبر أحد أنها ابنته، حتى وجه له السؤال فيلقائه مع الإعلامية ياسمين عز.

من جانبها أكدت فريدة أنها لم تدخل الفن من هذه البوابة، ولم تستخدم الواسطة، كما تُصر على عدم استخدام والدهالترشيحها للمسلسلات أو الأفلام.

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم فريدة رجب الجزء الثالث من ليه لأ

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