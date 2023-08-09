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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تفاصيل

الشيشة
الشيشة

فرض قانون المحال العامة رسوما لتقديم خدمة "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الاماكن المميزة، حيث حددها بحد اقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر،  و5 الاف جنيها  في المساحات من 1 إلى 15 مترا.

 

كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل الي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.

 

و حدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.

رسوم التنازل عن ترخيص محال

و سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم تدفع مقابل  التنازل عن المحال و حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيها كحد اقصى.

رسوم تقديم الشيشة قانون المحال تعديل وصف المحل رسوم التراخيص

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