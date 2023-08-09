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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر حريصة على إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إن أعمال التطوير والترميم ليست قاصرة على أضرحة آل البيت فقط وإنما تشمل الأماكن المحيطة بها أيضًا، متابعًا أنه يتم العمل على إعادة القاهرة التاريخية لرونقها الذي كانت عليه.
 

وأضاف “فياض” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هند النعساني، اليوم الأربعاء، أن مصر تبنت سياسة إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية مثلما تبنت بناء المدن الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن التطوير الذي تم يعطي نوعًا من الجاذبية خاصة في السياحة الدينية.

وفي السياق، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.
 

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

القاهرة التاريخية السيسي تطوير مساجد آل البيت مسجد السيدة نفيسة توك شو صدى البلد

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