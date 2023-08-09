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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التاء المربوطة في صعود.. قومي المرأة يهنئ ريهام السهلي لرئاستها قنوات dmc

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي الإعلامية ريهام السهلي لتعيينها في منصب رئيسة لشبكة قنوات DMC.

   

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول الإعلامية ريهام السهلي الى هذا المنصب الهام، مؤكدة أنها إعلامية متميزة تستحق التقدير والنجاح لتاريخها المميز في مجال العمل الإعلامي، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير الى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على دعم تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية، قائلة: “التاء المربوطة في صعود متتالي مع المتحدة للخدمات الإعلامية"، مؤكدة أن هذا يأتي تنفيذًا لنهج الدولة المصرية في دعمها الكبير للمرأة.

جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام السهلي قد عملت في بداية مسيرتها الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل، ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية، ثم عملت في قناة المحور في تقديم برنامج 90 دقيقة خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 وقد عملت بقناة اكسترا نيوز.

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