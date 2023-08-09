انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر

انطلق اليوم الأربعاء معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ،

جدير بالذكر أن هذا المعسكر يستضيف عدد ( 45 ) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.