الكشف على 1316 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء الموافق 7و8 فى قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



وتم توقيع الكشف على 1316 مريضاً وضمت 10 عيادات منهم ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، جراحة ، عظام ، اسنان، جلدية ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 229

أطفال 256

جراحة 88

أنف وأذن 94

عظام 195

أسنان 96

جلديه 242

نسا وتنظيم اسرة 116



كما تم إجراء عدد 268 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 116 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية ، و 120 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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