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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1316 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة  بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء الموافق 7و8  فى قرية كفر الشيخ هلال مركز  ميت غمر  وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وتم توقيع الكشف على 1316 مريضاً وضمت  10 عيادات منهم ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، جراحة ، عظام ، اسنان، جلدية ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة )  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

 


وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                         229
أطفال                        256
جراحة                        88  
أنف وأذن                    94                     
عظام                         195
أسنان                         96
جلديه                        242
نسا وتنظيم اسرة        116  
 

كما تم إجراء عدد   268 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  128 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 116 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
 

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية ، و  120 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

 

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علاج على نفقة الدولة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة نفقة الدولة ندوة تثقيفية موجات صوتية مستشفيات مديرية الصحة

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