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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

صدى البلد

اذا كانت لديك كمية من أجنحة الدجاج، نقدم لكي اليوم طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز بطعم كنتاكى 
 

المكونات 

أجنحة دجاج
بيضة
قليل من اللبن
ملح وفلفل للتتبيل
بقسماط مطحون متبل
زيت للتحمير

طريقة التحضير أجنحة الدجاج الوينجز 

نقطع الأجنحة ونأخذ القطعة الوسطى التي تحتوي على عظمتين

نبدأ العمل من الناحية العريضة وليست المدببة وذلك بأن نقطع الأربطة التي تصل العظام ببعضها البعض ثم التي تصل العظام باللحم ثم نكحت العظام لأسفل حتى يتجمع اللحم أسفل العظم حينها نقلب لحم الجناح وننزع العظمة الرفيعة ونترك العظمة الثانية

نخلط البيضة بحوالي ملعقتين كبار لبن ثم نتبلها بالملح والفلفل ثم نضع فيها الأجنحة المقلوبة ثم نضع البقسماط في كيس ونضع فيه الأجنحة ونرج جيدا حتى نتأكد أن الأجنحة تم تغطيتها بالبقسماط

نتركها في الفريزر لمدة 15 دقيقة ثم نبدأ في للتحمير وتقدم ساخنة.

 

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خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

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