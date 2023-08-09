أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة أيقونة سياحية لها تاريخ

قال سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ العلمين الجديدة أيقونة سياحية لها تاريخ، وضعتها الدولة ضمن الخارطة السياحية لتتنافس مع المناطق السياحية في الدول المجاورة، مشيرا إلى أنّه جرى مناقشة المخطط التفصيلي لتطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس، الثلاثاء.

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنّ المخطط التفصيلي لغرب مدينة العلمين يحتوي على فنادق عديدة ومناطق سياحية ومنتجعات بجميع درجاتها، فضلا عن النوادي والمناطق المفتوحة الخضراء إلى جانب الخدمات الإدارية والصحية لكي تكون تلك المنطقية سياحية متكاملة واعدة، مشيرا إلى أنّ العلمين الجديدة أصبحت منطقة جذب عالمية.

وتابع: «المخطط التفصيلي يركز على جعل العلمين منطقة تعمل طوال العام وليس في فصل الصيف فقط، كونها مدينة متكاملة وجاذبة للسياح سواء شتاءً أو صيفا»، مشيرا إلى أنّ الاجتماع الوزاري أمس تناول ملف البنية الأساسية في العلمين الجديدة، سواء طرق أو صرف صحي أو مياه أو كهرباء أو غيرهم.

ولفت إلى أنّ مدينة العلمين الجديدة مرت بأحداث تاريخية كثيرة للغاية، مؤكدا أهمية العنصر البشري في تلك المنطقة، وأنّ مشروعات العلمين توفر الكثير من فرص العمل، وبالتالي تقل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المصري.