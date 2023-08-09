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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ ملتقيات "توظيف مصر" بالمحافظات

صدى البلد

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ ملتقيين للتوظيف بمحافظتي الدقهلية  والقليوبية يومي (20 , 21) أغسطس الجاري، من خلال مبادرة "توظيف مصر". 

يأتي ذلك استمرارا لنجاح ملتقيات التوظيف بالمحافظات، ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الإستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (15 -17 ) أغسطس المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وتهدف تلك الملتقيات إلي صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

الجدير بالذكر ان مبادرتي "طور وغير " و" توظيف مصر" يتم تنفذهما بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر، كما تجدر الإشارة إلي أنه تم تنفيذ 6 ملتقيات توظيف خلال شهر يوليو وأغسطس في محافظات "الغربية، المنوفية، أسيوط، بنى سويف، الشرقية، قنا".

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