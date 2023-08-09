150 مليون جنيه من "رجال أعمال الإسكندرية" لدعم التحول الأخضر بـ«تنمية المشروعات»

كشف الدكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن اتفاق الجمعية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تخصيص 150 مليون جنيه من الجهاز للجمعية، لدعم مشروعات التحول الأخضر.

وأضاف الديواني خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم، أن قضية المناخ أصبحت قضية مصيرية بالنسبة للعالم بشكل عام ومصر خاصة حيث أثرت درجة الحرارة المرتفعة خلال الفترة الأخيرة على المحاصيل الزراعية، موضحا ان جمعية رجال أعمال الإسكندرية تضع قضية التغير المناخي على رأس أولوياتها منذ سنوات .

وأشار إلى أن الجمعية حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء وهي مبادرة تشمل مصر وتونس وإيطاليا وإسبانيا ولبنان وفلسطين.

وأضاف أن الجمعية كانت المنفذ للمشروع في مصر، ووصلت مدة تنفيذه في 3 سنوات وتم خلال هذه المدة تدريب 400 شاب وشابة على التحول للاقتصاد الأخضر في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والشرقية والبحيرة وتم تنفيذ قصص نجاح مميزة للشباب بعد انتهاء تدريبهم.