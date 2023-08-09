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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"رجال الأعمال الإسكندرية": التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة بطريقة غير بنكية ضرورة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

اكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية ان التغيرات السياسية لابد ان يصاحبة تغير وتطوير الكوادر البشرية، إضافة الى ضرورة خدمة المجتمع مع التغيرات التى حدثت لاقتصاد السوق، الامر الذى يتطلب ضرورة التواصل بين مجتمع الأعمال والمجتمع ككل

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم ان العلاقات المصرية مع الدول الاخرى له اهمية قصوى خلال الفترة المقبله لزيادة الصادرات المصرية ، وفتح اسواقا جديدة تمام المنتجات

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ولفت الى ان مجال اللوجستيات والتصنيع والتجارة هى نسبة القطاعات الاكبر الممثله للمجتمع التجارى بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ، لافتا الى ان نمو الاقتصاد يحتاج الى بيئة موتية لمساعدته على هذا النمو

وأشار الى ان الاتجاة الى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير بنكى تحت اشراف الرقابة المالية مثل امريكا اللاتينية وبنجلاديش لرفع مستوى المعيشة والعمل على التنمية اصبحانا كجمعية رجال اعمال الإسكندرية رواد في هذا المجال 

جمعية رجال الاعمال الاسكندرية مجتمع الأعمال اخبار مصر اقتصاد السوق Finance Real Estate

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