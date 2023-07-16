"رجال الأعمال الأتراك والمصريين" تهنئ السفير التركي بمصر على توليه منصبه

زار وفد من جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين "تومياد" برئاسة نهاد إكينجي، وحمادة العجواني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ السفارة التركية لتهنئة السفير التركي صالح موتلو شين؛ لاعتماده في مصر.

وضم وفد جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين "تومياد"، الذي زار السفير الجديد لتركيا في مصر، أحمد طوي، وسمير شامة، ومحمد نحلة، مهنئين السفير التركي صالح موتلو شين، بتعيينه سفيرا لدى مصر.

وأعلنت مصر وتركيا، مؤخرا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في عهد جديد في العلاقات التركية المصرية تنهي 10 أعوام من القطيعة،وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية التركية، تعيين صالح موتلو شين سفيرا لدى القاهرة، أصدرت مصر قرارا مماثلًا بتعيين عمرو الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة.

وكان نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، أكد أنهم يستهدفون جذب مزيد من الشركات التركية للسوق المصرية وفتح مشروعات في مجالات مختلفة.

وشدد اكينجي، على أن فرص الاستثمار في مصر تعد جاذبة للاستثمارات التركية، ولم تتأثر الاستثمارات التركية في مصر خلال أية فترة زمنية، وأن الصادرات المصرية لتركيا في نمو مستمر.

ورحب المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بخطوة ترفيع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها خطوة ممتازة نحو عودة العلاقات لطبيعتها تحقيقا لمصلحة الشعبين والتي تعود بالنفع الاقتصادي على كلا البلدين.

وكشف العجواني، عن إقامة مؤتمر مشترك بين رجال الأعمال المصريين والأتراك في وقت قريب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات التركية لدخول السوق المصري وفتح مشروعات جديدة.

9.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

ولفت إلى أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وتركيا؛ سجل العام الماضي، 9.7 مليار دولار، وهو في صالح مصر بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، في حين تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا الـ 5 مليارات دولار.