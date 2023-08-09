مصادرة 270 كيلو جبن منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 270 كيلو جبن منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية بمدينة طنطا، وذلك قبل طرحها للبيع للمواطنين فى الأسواق والمحلات.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، على المنشأت الغذائية والأسواق بطنطا، فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق العامة ورصد المخالفين.

وتم خلالها ضبط ضبط مخزن مواد غذائية على أطراف مدينه طنطا، بداخله 270 كيلو جبن منتهية الصلاحية، انتهاء شهر ديسمبر2022 وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتجرى شئونها .