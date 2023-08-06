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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو البسيوني: مركز طنطا شعلة تنوير وما حققه يؤكد الدور الحقيقي لقصور الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس السبت، احتفال المركز الثقافي بطنطا بمرور خمسة أعوام على افتتاحه وتشغيله، وذلك بحضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعدد من المثقفين والفنانين والمسرحيين، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

وقال "البسيوني" إن المركز الثقافي بطنطا يعد شعلة تنوير للمدينة ومحافظة الغربية، ويتميز بتنوع برامجه الثقافية والفنية المقدمة لمختلف الشرائح العمرية، والتي تعمل على نشر الفكر والوعي واكتشاف ورعاية الموهوبين، كما يعد ملتقى للأدباء والمبدعين والفنانين بما يقدمونه من إبداع وفكر مستنير، وأن ما حققه المركز خلال الخمس أعوام الماضية منذ افتتاحه يؤكد الدور الحقيقي والمؤثر لهيئة قصور الثقافة ومواقعها المنتشرة بالمحافظات من السعي لنشر وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج الثقافية، ومنها مؤخرا المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، في سياق برامج شاملة وتعاون بناء بين قطاعات الوزارة للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للجمهور في كل مكان.

وقدم رئيس الهيئة تهنئته لأهالي المدينة والمحافظة بمناسبة الاحتفاء بقيمة هذا الصرح الثقافي الكبير وما قدمه طيلة الأعوام الماضية، كما وجه شكره للزملاء القائمين على العمل الثقافي بالمركز، معربا عن أمنياته بالتوفيق فيما هو قادم.

كانت فعاليات الحفل بدأت بالسلام الوطني وأعقبه أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان “مصر الطيبة بأولادها”، من تأليف الشاعر محمد سامي وألحان محمد الحداد، غناء أسامة رشوان، تصميم استعراضات رامى جوهر، أداء فرقة طلائع الفنون الشعبية بالمركز الثقافي بطنطا 
كما قدم عدد من مواهب فصل الباليه بالمركز العديد من الاستعراضات على أغاني “خدوا بالكم دي مصر، وبشرة خير”، كما تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي لأهم الإنجازات الفنية والثقافية التى قدمها المركز.

أحيا الحفل فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد، والتى تنوعت فقراتها الغنائية المتنوعة بين أغاني الزمن الجميل والوطني منها، حيث قدمت "نشيد الجهاد، ميدلي محمد فوزي جماعي،  إن راح منك يا عين، دويتو يا سلام على حبي وحبك للطفلين ياسين محمد نادية عصام، أكابيلا محمد فوزي جماعي، ميدلي "فريد، عبد الحليم، عبد الوهاب، ليلى مراد"، ميدلي لأجمل الأصوات صولوهات أميرة الشاذلي، أسامة رشوان، شهد الصياد، زياد فتحي إبراهيم الشقفي، ناريمان أسامة ميدلي بليغ وعبد الوهاب جماعي.

واختتم الحفل بأغنية “فيها حاجة حلوة” بمصاحبة استعراضات لمواهب فصل الباليه بالمركز، والتقاط صورة تذكارية للحضور مع نجوم الحفل.

كما شهد رئيس الهيئة افتتاح ملتقى فناني الدلتا الثالث بالمركز، والذي شارك فيه 25 فنانا من مختلف محافظات الدلتا ومنها الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط. 

وقد تنوعت الأعمال الفنية من تصوير زيتي وأشغال فنية وخزف ونحت، والتي تشمل العديد من التقنيات والاتجاهات الفنية الحديثة عبر خلالها كل فنان عنها بأسلوبه الخاص. 

ويعتبر الملتقى حدثا فنيا للمتخصصين ومتذوقى الفنون التشكيلية فى محافظات الدلتا كونه يعمل على نشر ثقافة التذوق الجمالي للجمهور العام.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا شعلة تنوير للمدينة

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