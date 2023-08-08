صحيفة عبرية: الضفة الغربية هي أكثر الساحات توترا في الوقت الحالي

أكدت صحيفة معاريف العبرية اليوم الثلاثاء 08 أغسطس 2023، أن ساحة الضفة هي الأكثر توترًا في الوقت الحالي.

وأوضحت معاريف في تقرير لها، "الضفة الغربية الساحة الأكثر توتراً الآن، حتى أكثر من الساحة الشمالية، ساحة المواجهة مع حزب الله".

وأضافت: "في الميدان الجيش الإسرائيلي عزز النشاطات العملياتية في الأيام الأخيرة لمكافحة الإرهاب، وكل النشاطات الدفاعية منصبة لمنع العمليات، ومن أجل تقليل الإحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين". حسب وصفها

ونقلت معاريف، عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي: "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدعم مواقف وزير المالية المتعلقة بالضفة الغربية".

وأوضحت المصادر ذاتها: "في الجيش الإسرائيلي وفي التشكيلات الأخرى يشعرون بعدم الجاهزية وبمعالم الأزمة، ما يعني أن الأزمة في طريقها للتعمق".