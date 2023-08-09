مصر تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية| كيف تحولت الأحلام إلى حقيقة؟

تعمل الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية وخاصة السيارات الكهربائية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

صناعة السيارات الكهربائية في مصر

في هذا الإطار، كشف رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية محمد عبد العزيز، عن تفاصيل توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع، مشيراً إلى أن جامعة عين شمس تنظم مسابقة "رالي" في الموسم الخامس على التوالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن الهدف من المسابقة هو تجهيز كوادر مصرية تعمل في مجال السيارات الكهربائية من تصميم وتصنيع وصيانة، تمهيدًا لدخولها إلى السوق المصرية، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف كادر خريج من كليات الهندسة المختلفة، لافتاً أنه تم الاحتفال، أمس، بتوقيع عقدين لشركتين مصريتين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نقل التكنولوجيا، وستدخل الكوادر التي تم إعدادها في هذا المشروع من خلال مسابقة رالي.

وشهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع مع شركات من القطاع الخاص.

وأشار إلى جهود وزارة التعليم العالي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدا أن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مشاركة وزارة البحث العلمي في تجهيز البيئة المصرية لتكون صالحة لتصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات خلال العقود القادمة.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن استخدام سيارات الوقود البترولي سوف تنتهي يوما ما، ويهدف بدء العمل في تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية إلى تحفيز طلبة كليات الهندسة للمشاركة والتدريب على تصنيع السيارات الكهربائية، ونشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية، وتجهيز قادر على التعامل مع السيارات الكهربائية.

وتابع: لم تبدأ أي من المصانع المصرية في صناعة السيارات الكهربائية حتى الآن، لكنها تعمل على دراسة فكرة تصنيع السيارات الكهربائية بالمشاركة مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر تستعد بكل قوة إلى دخول عصر السيارات الكهربائية بكل ما يحتويه من تقدم وازدهار لصالح البلاد.

من جانبه، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع يأتي ضمن برنامج نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي، والذي أطلقته الأكاديمية فى فبراير 2023 ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية.

وأضاف: "بعد 9 أشهر سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية"، موضحا: "سنعتمد على الخبرات المصرية فى تصنيع السيارات الكهربائية".

الخبرات المصرية في سوق السيارات



وكان عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع وفد شركة مرسيدس-بنز ايجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري وصناعة السيارات الكهربائية، وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار سمير إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركة لإنتاج الشاحنات الكهربائية في مصر لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عددا كبيرا من الأسواق العالمية.

في هذا الصدد، قال طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالصناعة بصفة عامة وصناعة السيارات بصقة خاصة، وهناك خطوات جادة من شأنها العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات، وأن هناك جهات عديدة معنية بأمر صناعة السيارات، من حيث إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذه الصناعة والصناعات المغذية لها في مصر.

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ما تقوم به بعض الجامعات والمراكز العلمية والبحثية من أنشطة وبرامج فى هذا الإطار منها البرنامج الذى أعلنته أكاديمية البحث العلمى مع بداية هذا العام 2023، والذى يهدف إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلى فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأضاف عوض أن هناك عدة مسارات أخرى منها إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية والمحلية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وأيضا إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا والمدربة مهنيا وفنيا لنقل تكنولوجيا إنتاج هذه النوعية من السيارات من خلال المسابقات المحلية بين المهتمين بهذه الصناعة وأيضا عبر الاتفاقيات التى تتم مع شركات القطاع الخاص.

وتابع: هناك سعي جاد لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية محليا بأيدى مصرية مع النصف الثانى من عام 2024، كما أن هناك تحركات عديدة نحو شراكات دولية واقليمية تمم مع دول عربية وأجنبية بغرض الاستثمار فى هذا المجال وتطوير صناعة السيارات وزيادة مقومات التكامل الصناعى مع هذه الدول، وأوضح عوض أن إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر يتصدر اهتمامات الجهات المعنية نظرا لما يوليه العالم لهذه الصناعة فى إطار ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة صديقة البيئة.