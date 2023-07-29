وزير التجارة: فرص متميزة أمام الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز ايجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري والفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار سمير إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لانتاج الشاحنات الكهربائية في مصر لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتاً الى ان هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عدد كبير من الأسواق العالمية.

ومن جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجبيت أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للاستمرار والتوسع في السوق المصري بإعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى حرص الشركة على الأستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد وفد الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نقله حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة هامة للانجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.