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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عليكم بالرحيل | باريس سان جيرمان يصدم ثنائي الفريق بإعلان مفاجئ

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبلغ الثنائي نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي، بالبحث عن فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق، رفقة لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، اجتمعا بـ فيراتي ونيمار وأخبراهما بالبحث عن فريق جديد في الميركاتو الصيفي، وأنهما خارج خطط باريس سان جيرمان للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان أخبر الثلاثي ريناتو سانشيز، خوان بيرنات وهوجو إيكيتيكي بالأمر ذاته.

ولم يتواجد نيمار وفيراتي في الجلسة التصويرية للفريق استعدادًا للموسم الجديد ببطولة الدوري الفرنسي.

وتلقى نيمار وفيراتي عروضًا للعب في السعودية الموسم المقبل، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

باريس سان جيرمان نيمار فيراتي

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