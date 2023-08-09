رونالدو يسجل ويقود النصر لنهائي كأس الملك سلمان على حساب الشرطة العراقي

تأهل النصر السعودي إلى نهائي نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، بانتصاره على الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، في دور نصف النهائي.

سيطر فريق النصر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وسجل لاعبه كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله مارسيلو بروزوفيتش، لكنه أُلغي الهدف بداعي التسلل.

محاولات النصر استمرت لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاعات الشرطة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي ساديو ماني، ليقود فريقه للتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الهلال السعودي ضد مواطنه الشباب، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات نفس الدور، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النصر في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.