شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت 100%

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق به حالة ركود، وهناك ارتفاع في الأسعار، وعدم توافر سلع.

وأوضح أن الركود يأتي مع وفرة المنتج، ولكن هناك ركود، وهناك نقص في السلع.

وكشف أن الأسعار من 2022 لـ 2023 ارتفعت 100%، وأن سعر المروحة ارتفعت من 600 لـ 1200 جنيه، وهناك مراوح بـ 3000 جنيه.

وأوضح أن سعر التكييف 1.5 حصان بـ 13 ألف، الذي كان بـ 5 آلاف، معلقًا :" سعر المروحة الآن أصبح بسعر التكييف".

وكشف أن التكييف الـ 7 حصان، وصل لأكثر من 57 ألف جنيه، وأن الأسعار مرتفعة.