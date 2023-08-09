بايدن يوقع على أمر عاجل بـ حظر استثمارات تكنولوجية في الصين

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن وقع اليوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الحساسة في الصين ويتطلب إخطارًا حكوميًا بالتمويل في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

وأفاد المسؤولون بأن الأمر الذي طال انتظاره يجيز لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتنظيم بعض الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة ، وتقنيات المعلومات الكمومية ، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويمكن لهذه الخطوة أن تغذي التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الحظر كان يهدف إلى معالجة مخاطر الأمن القومي "الأكثر حدة" وليس الفصل بين اقتصادات البلدين شديدة الترابط.

وقال أحد المسؤولين: :"نحن نتبع سياسة عدم المخاطرة فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية من خلال اتخاذ إجراءات أمنية وطنية مستهدفة ، وليس فصل اقتصاداتنا".

ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، وهي تركز على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة واستثمارات التأسيس.

وقالت مصادر إن معظم الاستثمارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الأمر ستتطلب إخطار الحكومة بها، وسيتم حظر بعض المعاملات.

لم ترد تفاصيل أخرى على الفور.

كما شدد مسؤولو إدارة بايدن على مدى شهور على أن أي قيود على الاستثمار الأمريكي في الصين ستكون مستهدفة بشكل ضيق.

وقال مسؤول بالإدارة لرويترز إن اللوائح ستؤثر فقط على الاستثمارات المستقبلية وليس الاستثمارات الحالية.

وقال شخص مطلع على الأمر إنه من المتوقع أن يتم تنفيذه العام المقبل ، بعد جولات متعددة من التعليقات العامة ، بما في ذلك فترة تعليق أولية مدتها 45 يومًا.

قال المسؤولون إن المنظمين يخططون لإصدار إشعار مسبق لوضع القواعد المقترحة لتحديد نطاق البرنامج بشكل أكبر وفترة تعليق للحصول على تعليقات الجمهور قبل تقديم اقتراح رسمي.

وقال الشخص الأول إنه من غير المرجح أن تغطي الاستثمارات السلبية أو الأوراق المالية.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الاستثمارات في أشباه الموصلات التي سيتم تقييدها من المتوقع أن تتبع قواعد مراقبة الصادرات للصين التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر.

وقالت إميلي بنسون مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهي منظمة أبحاث سياسات من الحزبين ، إنها تتوقع حظر الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على المستخدمين والاستخدامات العسكرية ، وأن الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع ستتطلب إخطارًا للحكومة فقط .

قال بنسون إن العبء يقع على عاتق الإدارة لتحديد ما يندرج في الفئة العسكرية.

قال بنسون ، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حول التجارة والتكنولوجيا: "أنه سيتعين عليهم رسم خط لما يشكل تطبيقًا عسكريًا للذكاء الاصطناعي ، وتعريف الذكاء الاصطناعي".

وقال الشخص المطلع على الأمر إن اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير. قال الشخص إن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الحوسبة الكمومية ، لكن من المتوقع أن تحظر بعض أجهزة الاستشعار والأشياء الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأضاف الشخص أنه قد تكون هناك استثناءات محتملة تتعلق بالجامعات والبحوث.