عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوقع على أمر عاجل بـ حظر استثمارات تكنولوجية في الصين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن وقع اليوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الحساسة في الصين ويتطلب إخطارًا حكوميًا بالتمويل في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

وأفاد المسؤولون بأن الأمر الذي طال انتظاره يجيز لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتنظيم بعض الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة ، وتقنيات المعلومات الكمومية ، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويمكن لهذه الخطوة أن تغذي التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الحظر كان يهدف إلى معالجة مخاطر الأمن القومي "الأكثر حدة" وليس الفصل بين اقتصادات البلدين شديدة الترابط.

وقال أحد المسؤولين: :"نحن نتبع سياسة عدم المخاطرة فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية من خلال اتخاذ إجراءات أمنية وطنية مستهدفة ، وليس فصل اقتصاداتنا".

ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، وهي تركز على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة واستثمارات التأسيس.

وقالت مصادر إن معظم الاستثمارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الأمر ستتطلب إخطار الحكومة بها، وسيتم حظر بعض المعاملات.

 لم ترد تفاصيل أخرى على الفور.

كما شدد مسؤولو إدارة بايدن على مدى شهور على أن أي قيود على الاستثمار الأمريكي في الصين ستكون مستهدفة بشكل ضيق.

وقال مسؤول بالإدارة لرويترز إن اللوائح ستؤثر فقط على الاستثمارات المستقبلية وليس الاستثمارات الحالية.

وقال شخص مطلع على الأمر إنه من المتوقع أن يتم تنفيذه العام المقبل ، بعد جولات متعددة من التعليقات العامة ، بما في ذلك فترة تعليق أولية مدتها 45 يومًا.

قال المسؤولون إن المنظمين يخططون لإصدار إشعار مسبق لوضع القواعد المقترحة لتحديد نطاق البرنامج بشكل أكبر وفترة تعليق للحصول على تعليقات الجمهور قبل تقديم اقتراح رسمي.

وقال الشخص الأول إنه من غير المرجح أن تغطي الاستثمارات السلبية أو الأوراق المالية.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الاستثمارات في أشباه الموصلات التي سيتم تقييدها من المتوقع أن تتبع قواعد مراقبة الصادرات للصين التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر.

وقالت إميلي بنسون مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهي منظمة أبحاث سياسات من الحزبين ، إنها تتوقع حظر الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على المستخدمين والاستخدامات العسكرية ، وأن الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع ستتطلب إخطارًا للحكومة فقط .

قال بنسون إن العبء يقع على عاتق الإدارة لتحديد ما يندرج في الفئة العسكرية.

قال بنسون ، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حول التجارة والتكنولوجيا: "أنه سيتعين عليهم رسم خط لما يشكل تطبيقًا عسكريًا للذكاء الاصطناعي ، وتعريف الذكاء الاصطناعي".

وقال الشخص المطلع على الأمر إن اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير. قال الشخص إن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الحوسبة الكمومية ، لكن من المتوقع أن تحظر بعض أجهزة الاستشعار والأشياء الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأضاف الشخص أنه قد تكون هناك استثناءات محتملة تتعلق بالجامعات والبحوث.

استخدامات اشباه الموصلات الإلكترونيات الاستثمارات الأمريكية الجامعات استثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

خلّص على مراته وبنته | قرار عاجل ضد الزوج المتهم في الهرم

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

التحقيقات الفيدرالي يقتل أمريكيًا بعد إطلاقه تهديدات ضد بايدن.. تفاصيل

بايدن ينتهك حملته الرئاسية.. وترامب يكشف تجسس وزارة العدل سرًا على حسابه بتويتر

بسبب فشل الهجوم المضاد .. الرئيس الأوكراني يواجه أزمة خطيرة في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ