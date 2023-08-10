الملابس الجاهزة تكشف صادرات مصر للخارج في 2022.. فيديو

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأوكازيون الصيفي يشهد منتجات محلية متعددة وبخامة وجودة مميزة وأسعار مناسبة للجميع.

ولفتت سماح هيكل خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن صادرات مصر للملابس الجاهزة للخارج في 2022 وصلت لـ2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أمريكا هي الأعلى في نسبة الاستيراد بـ1.3 مليار دولار.

وتابعت سماح هيكل قائلة: المنتج المستورد أعلى من المنتج المحلي، والأوكازيون الصيفي سينتهي في سبتمبر.

وناشدت ع سماح هيكل المواطنين باستغلال الفرصة والشراء من المحلات التي تشارك في الأوكازيون الصيفي، مع الأخذ في الاعتبار للسعر المدون على المنتج والتأكد من مشاركة المحل ذاته في المبادرة.