سامح عيد : جماعة الإخوان استخدمت وجدي غنيم ولم يصل لرتبة عامل

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن وجدي غنيم كان مُحبًا ولم يصل إلى مرتبة العامل، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان في سبعينات القرن الماضي كان تنظيمًا سريًا خاصًا مكتمل الأركان.



وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان كانوا عارفين تأثير وجدي غنيم لذلك استخدموه".

عملية التوثيق والتضعيف



وتابع: "هناك أمر كان يتم داخل التنظيم الخاص يسمى عملية التوثيق والتضعيف، بمعنى أنه ممكن يعلي شخص درجة أو ينزله درجة" موضحًا أن درجة النقيب داخل الجماعة تكون للقيادات العليا وهو أعلى من العامل.

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