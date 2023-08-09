سامح عيد: فكر التكفير في الإخوان بدأ بحسن البنا

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن رتبة النقيب في الإخوان كانت مهمة لأنها هي التي تصعد الإخوان درجة أو تخفضهم درجة، وهذا يسمى لديهم "التوثيق والتضعيف".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العضو كان يصل لدرجة العبودية، ويخبرونه "تعتقد في نفسك الخطأ وفي الجماعة الصواب".

وذكر أن فكرة أن حسن البنا بريء من الأفكار التكفيرية هذه فكرة مغلوطة، فحسن البنا كان يقول نحن إسلام القرن الرابع عشر، ونحن الصحابة، ومن ليس معنا يكون خارجا عن الإسلام.



وأوضح أن حسن البنا طلب تكوين كتائب ليغزو العالم، والعديد من الناس يظنون أن البنا قتل بسبب حادث قتل النقراشي، لكن الأمر كان أكبر من ذلك، فقد قتل البنا بسبب تدبيره اغتيال الإمام يحيى في اليمن، عن طريق شركة مقاولات محمد سالم زوج زينب الغزالي.

https://web.facebook.com/extranewstv/videos/312609407852620