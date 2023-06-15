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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عيد: الإسلام السياسي يرفض التدين الفردى للنجم محمد صلاح

النجم محمد صلاح
النجم محمد صلاح

أكد سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن النجم محمد صلاح ملهم للشباب وشعب مصر، واستطاع تحقيق الهدف بموهبته فقط وشاهده الجميع، مشيرا إلى أنه شاب متدين وشخص محافظ والإسلام السياسي يترصده.

وأوضح "عيد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح يظهر نموذج تدين مختلف عن التدين الأيديولوجي.

تدين فردي 

وأكد أنه شخصية مختلفة والعداء له لأنه يظهر تدين فردي وليس جماعي وهو ما استفز جماعات الإسلام السياسي.

وتابع: "محمد صلاح ينشر نموذج التدين الفردي وأنه شخص محافظ وينتصر لفكرة عدم الايدولوجية"، والاسلاميين تنظيم سري يعتبر أن كل ما هو ضده هو ضد الدين".

وتابع: محمد صلاح يتعرض لحملة من انتهاكات رهيبة له ولأسرته، ويركزون معه لأنهم لم يستفيدوا من أمواله أو شهرته.
 

الإسلام السياسي الإعلامي إبراهيم عيسى الإسلاميين إبراهيم عيسى النجم محمد صلاح

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