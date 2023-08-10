زيادة 50%.. تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أننا نشهد حاليا مرحلة ركود وارتفاع أسعار الأجهزة ونقص بالبضائع.



وأضاف جورج سدرة خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لمناقشة مستجدات الأسعار بأسواق الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، أن أسعار الأجهزة ارتفعت 100% خلال الفترة من عام 2022 وحتى بداية 2023، فيما تبلغ نسبة الزيادات حاليا 50%.



وأشار إلى أن أسعار المراوح تبدأ من 1250 جنيه وتصل لـ3 آلاف جنيه، وجهاز التكييف يبدأ من 13 ألف جنيه بعدما كان يباع بـ6 آلاف جنيه، مضيفا أن التكييف 5 حصان يصل سعره لـ 57 ألف جنيه.



ونصح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بعدم شراء الأجهزة الكهربائية بالوقت الحالي، قائلا: لو محتاج انزل اشتري ولا انصح بالشراء الوقت الحالي إلا للحاجة.



ولفت جورج سدرة إلى أن تلقى عروضا من إحدى الشركات لفترة العطلة الأسبوعية على الشاشات بتخفيضات من 10 إلى 20%.



وطالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بإلغاء استيراد الثلاجات والشاشات والاعتماد على المنتج المحلي، واستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.



