محمد شيحة: عقد إيهاب جلال مع الإسماعيلي باطل .. والزمالك انسحب من ضم باهر المحمدي



أكد محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي، أن عقد إيهاب جلال مع الإسماعيلي باطل لعدم أحقية أي عضو باللجنة الفنية في النادي بالتوقيع على العقد.



وأضاف محمد شيحة خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن عقد إيهاب جلال الجديد مع نادي الإسماعيلي، لا يوجد فيه بند يمنح مجلس الإدارة الاستغناء عن خدماته حال سوء النتائج».

وأشار محمد شيحة، خلال تصريحاته، إلى أن باهر المحمدي مدافع الفريق انتقل من الرحيل عن صفوف الإسماعيلي، إلى نادي المصري البورسعيدي، مؤكداً أن مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب توقفت بعد رحيل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.



https://www.youtube.com/watch?v=DXGroIuRW7k