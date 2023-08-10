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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يا وجع القلب.. انتهاء حياة أم وابنتها وإصابة نجليها في انقلاب ملاكي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة مُسنة ونجلتها بينما أصيب عاملين؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي دائرة المركز، ووجود جثتين ومصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أبو بكر ع.أ.م- 34 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، إختلت عجلة القيادة بيديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر؛ ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

 

نتج عن الحادث وفاة كل من:" المدعوة أمال ع.أ.ي- 66 سنة- ربة منزل، ونجلتها المدعوة ناهد ك.أ.م- 37 سنة- ربة منزل"، بينما أصيب كلًا من:" قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، والمدعو عبد الرحيم ر.أ.م- 50 سنة- عامل، باشتباه كسر بفقرات الرقبة".

 

تم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى حميات جهينة، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وأفاد قائد السيارة والمُصاب بمضمون ما تقدم.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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