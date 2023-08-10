ننشر أول صور لمصنع كاوتش السيارات المحترق بالقاهرة

حصل موقع صدي البلد الإخباري على أول صور لمصنع كاوتش السيارات المحترق بمدينة السلام .

فقد ‏انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منطقة مصانع بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد أن اشتعلت النيران داخل مصنع لإنتاج كاوتش السيارات .

‏وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج كاوتش السيارات بدائرة قسم السلام.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن والقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

‏حيث تم الدفع ب 10 سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، ونجحت القوات في وقت قصير من محاصرة السنة النيران التي التهمة نحو 300 متر بالطابق الثالث في المصنع محل البلاغ والذي يحوي علي مخازن للزيوت التي ساعدت على سرعة انتشار النيران دون أي وفيات أو إصابات.

‏وتبين من المعاينة الأوليةأن المصنع مكون من ثلاث طوابق والنيران شبت داخل الطابق الثالث في مخازن الزيوت ، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مصنعين مجاورين .

‏وجاري اخطار الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحريق وسبب وحصر التلفيات وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أول صور لمصنع كاوتش السيارات المحترق بالقاهرة