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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا للزمالك.. فيديو

كهربا
كهربا

أكد الكابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، أن هناك مفاجأة بشأن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وغرامة نادي الزمالك.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على قناة الحدث اليوم، أن محامي كهرباء على العباسي، لم يكشف الكثير من الأوراق القانونية، وأن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن قضية محمود كهربا، قد تظل كما هي لمدة عام ونصف، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك عقد جلسات، ويحصل على تأجيل.


ولفت إلي أن الزمالك عليه عدم انتظار أموال كهربا، خلال الفترة المقبلة، وأنه في حالة اعتزال محمود كهربا، لن يحصل الزمالك على أي أموال.

هذا الكلام صادم


وأوضح أن هذا الكلام صادم، لـ جماهير الزمالك، ولنادي الزمالك، وأن هناك أشياء تتم من المحامين، تجعل القضية تستمر لـ سنوات.
 

الزمالك نادي الزمالك محمود كهربا النادي الأهلي الأهلى

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