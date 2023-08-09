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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار الفيفا الجديد .. شاهد أول رد فعل من كهربا

صدى البلد

شارك محمود كهربا  جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلّق محمود كهربا علي الصورة قائلا : Blessed  "مبروك"

وتحدث طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، عن موقف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» منحه مهلة لمدة 60 يومًا من أجل سداد الغرامة المفروضة عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضية لصالح الزمالك، قبل أن يتم إيقافه تلقائيًا حال عدم سداد الغرامة.

وقال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، «الغرض الأساسي للفيفا هو مصلحة اللاعب، وما يحدث في موضوع كهربا شغل قانوني ولكن باحتراف من محامي اللاعب».

 

واستطرد قائلًا: «ولكن في النهاية الغرامة سيتم دفعها وهذا محسوم ولكن الفكرة في متى سيتم دفع الغرامة».

 

وحول إذا كانت المهلة الحالية لكهربا هي المهلة الأخيرة من الفيفا، قال عبد اللطيف: «لو محامي كهربا استطاع إثبات أن نادي أفيش البرتغالي طرف في القضية قد يؤجل ذلك إنزال الإيقاف على محمود كهربا».

 

وأشار طلال عبد اللطيف إلى أن نادي أفيش البرتغالي أصبح طرفًا في أزمة كهربا أمام الاتحاد الدولي «الفيفا».

 

وحول عقوبة كهربا المفروضة عليه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه 6 مباريات، أشار خبير اللوائح إلى أن العقوبة على كهربا المسلطة عليه بالإيقاف 6 مباريات مطبقة على الدوري فقط، وذلك بسبب تعدد المسابقات المحلية، فكل بطولة تعامل على حدة.

 

فيفا اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف محمود كهربا غرامة محمود كهربا

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