شعبة الذهب تعلن مفاجأة غير سارة للمواطنين

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن من يمتلك أموال، عليه، أن يقوم بشراء الذهب، في هذه الفترة، موضحًا أن أسعار الذهب الأن تشهد انخفاضات، ولكن بعد فترة سيكون هناك تغيير في الأسعار.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال حواره، على قناة صدى البلد، أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب، من الجمارك، سينتهي خلال شهر 11 المقبل، وأنه من الممكن أن يكون هناك قرار جديد.

ولفت إلي أن قرار التجديد، يدرس بمجلس الوزراء، ولكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد جديد بشأن هذا الأمر، وأن المتحكم هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن انخفض بعض الشيء.

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 10-8-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2153 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17260 جنيه.

