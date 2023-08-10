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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء النهري: التغيرات المناخية ستأكل الأخضر واليابس على مستوى العالم

الإعصار
الإعصار

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الإعصار هو منطقة ضغط جوى منخفض مع رياح حلزونية تدورعكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالى واتجاه عقارب الساعة فى نصف الكرة الجنوبى.

 

وأضاف النهري خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الأعاصير تنشأ بان تكون الماء الدافئة عند خط الإستواء ويمتص فى هذه المناطق الهواء فوق سطح المحيط الحرارة والرطوبة نتيجة فعل الإنسان لتنشأ بعدها دوامات من الهواء نتيجة ارتفاع الهواء الساخن لأعلى من منطقة الضغط المنخفض لمنطقة الضغط المرتفع، وبمجرد ارتفاع الهواء الساخن يبرد ويتكثف فى السحب وينشأ عندها دوامة من الهواء والسحب وتتحول لعاصفة رعدية.

ولفت النهرى إلى أنه ليست كل الأعاصير مدمرة، وأن التغيرات المناخية ستأكل الأخضر واليابس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء بمنطقة العين السخنة، والطاقة النظيفة، وعلى العالم أن يتكاتف لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.
 

علوم الفضاء الإعصار الأمم المتحدة الأعاصير التغيرات المناخية

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