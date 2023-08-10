بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. وتحذيرات شديدة للمصطافين| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، حيث إن درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد: منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض الجوي يعمل على إنخفاض درجات الحرارة ، و توزيع الرطوبة في عمود الرطوبة ككل، مما يقلل من الشعور بنسب الرطوبة.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض ، يجلب كتل هوائية قادمة من حنوب أوروبا ، تعمل على إنخفاض درجات الحرارة، و تلطيف الاجواء بشكل كبير.

الأرصاد: نشاط للرياح ليلاً



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 33 درجة مئوية ، ودرجة الحرارة المحسوسة تبلغ 35 درجة مئوية.

ولفتت إلى، أن هناك نشاط للرياح ليلاً سرعته تتراوح بين 30 و35 كيلو مترا على الساعة، في معظم محافظات الجمهورية، مما يساعد بشك كبير على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة.

وحذرت من إرتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 إلى 2.5 متر، مما قد يشكل خطر على المصطافين ، وإرتفاع الأمواج مستمر لثلاث أيام.