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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. حريق هائل في أكبر موانئ تصدير الحبوب بـ "لا روشيل"

صدى البلد

قالت سلطات محلية في فرنسا إن حريقاً هائلاً اندلع في 4 صوامع للحبوب في مدينة "لا روشيل"، اليوم الخميس.

وأرسلت السلطات الفرنسية 70 فرداً من فرق الإطفاء للموقع كما تدفع بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.

"لا روشيل" أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.

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كانت قد قالت السلطات المحلية في فرنسا، ، إن 11 شخصاً فقدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في بيان نقلته وسائل إعلامية إنه من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا بعد أن دمر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع. وقال إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وأجلت السلطات الفرنسية 17 شخصاً ونقل أحدهم إلى المستشفى.

 

فرنسا صوامع لا روشيل الإطفاء

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