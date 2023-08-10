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رئيس التحرير
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ديني

وزيرة الثقافة: الأزهر الشريف قلعة الدفاع الأولى عن الإسلام بمفهومه الصحيح المعتدل

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنَّ الأزهر الشريف قلعة الدفاع الأولى عن الإسلام بمفهومه الصحيح المعتدل، والبعيد كل البعد عن التعصب والتشدد، إضافة إلى دوره الكبير في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وأنَّ تنظيم مسابقة «ثقافة بلادي» التي أطلقها الأزهر من خلال مجمع البحوث الإسلامية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تكرِّس الدور المعرفي الريادي للأزهر الشريف.

وخلال كلمتها في احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي" بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونخبة من قيادات الأزهر ووزارتي الثقافة والسياحة والآثار، أوضحت وزيرة الثقافة أهمية هذه المسابقة ودورها في تعزيز تبادل الخبرات الثقافية بين الطلاب المصريين والوافدين، وتعريف الطلاب الوافدين بثقافة المجتمع المصري واندماجهم مع المجتمع وأعرافه وعاداته وتقاليده، وعلى الجانب الآخر تعريف الطلاب المصريين بثقافات الشعوب الأخرى وأنماط حياتهم، وتنشيط حركة السياحة في مصر.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بمشاركة وزارة الثقافة المصرية في هذا المسابقة المهمة من خلال تقديم 60 حقيبة معرفية تتضمن عددًا من الإصدارات الحديثة، مكونة من كتب المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، كما شاركت الوزارة في اللجنة العليا للمسابقة والتحكيم فيها، من خلال رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وأنه من حسن الطالع أن تأتي هذه الاحتفالية بعد أيام قليلة من توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وجامعة الأزهر، والذي جاء تعزيزًا وتدعيمًا لأوجه الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ محور بناء الإنسان المصري، وصقله ثقافيًّا وتوعويًّا، بما يخدم تأصيل مفاهيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي.

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