عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن عدد من شوارع العجوزة لتحويل مسار أحد الخطوط

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة . 
 

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة الثانية عشر مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٣/٨/١١ حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢ . 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .
 

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعه الإنتهاء من الأعمال. 


وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع السودان ابتداءا من شارع الاسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءا من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته ، شارع سوريا ومتفرعاته ، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته ، شارع العراق ، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض ، شارع عدن وشارع دمشق.


وتنوه محافظة الجيزةأن  شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المياه النقية الصالحة للشرب انقطاع المياه جامعة الدول العربية حي العجوز حي العجوزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

موضوعات متعلقة

لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين.. محافظ الجيزة يتابع إنشاء 5 أسواق حضارية|شاهد

ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالوراق.. شاهد

وكيل تعليم الجيزة يكرم الطلبة والمعلمين المتميزين

وكيل تعليم الجيزة: مصلحة الطالب وولى الأمر أهم أولوياتنا

للوقوف على المشكلات وحلها.. وكيل تعليم الجيزة يتفقد الشباك الواحد ومكتب خدمة المواطنين

محافظ الجيزة يكلف نائب مدينة كرداسة بتسيير أعمال رئيس مركز أبوالنمرس

نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح|شاهد

لرفع كفاءتها.. محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن وبشرى من الأرصاد| أخبار تهمك

حاجات المفروض تشوفها وأنت بشتري موبايل جديد

مفاجأة الإثنين المقبل.. ماذا تقدم وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج؟

كشف لغز جمجمة يعود عمرها إلى 300 ألف سنة.. ماذا وجد العلماء؟

الأحد يوم الحسم.. الأهلي يترقب وأحمد فتوح يفرض شروطه والزمالك يسابق الزمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ