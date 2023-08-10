غدا.. قطع المياه عن عدد من شوارع العجوزة لتحويل مسار أحد الخطوط

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة .



وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة الثانية عشر مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٣/٨/١١ حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢ .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .



كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعه الإنتهاء من الأعمال.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع السودان ابتداءا من شارع الاسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءا من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته ، شارع سوريا ومتفرعاته ، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته ، شارع العراق ، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض ، شارع عدن وشارع دمشق.



وتنوه محافظة الجيزةأن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .