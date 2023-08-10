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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بالإسكندرية تتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بحي شرق

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي بحي شرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قيادات المحافظة بتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل بالأحياء ومراكز تقديم الخدمات للمواطنين وللتأكد من مستوى الخدمات بكل دقة وسرعة للمواطنين.

 

وفي هذا الصدد، تفقدت المهندسة چيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق لمتابعة منظومة العمل المتبعة بالمركز، والتأكد من مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

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وأشادت مسعود بمستوى الخدمات بالمركز التكنولوجي بحي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي وتواجد كافة الإدارات بالمركز، والتي تعد خدمة مميزة من نوعها يتم تقديمها للمواطنين في اليوم المخصص للقائهم اسبوعيا وتم التأكد من ذلك من خلال لقاء عدد من الجماهير والاطمئنان على إنجاز الأعمال وحسن المعاملة ، وطالبت كافة المختصين بضرورة الاستمرار في هذا المستوى اللائق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

عقب ذلك عقدت المهندسة جيهان مسعود واللواء أحمد حبيب اجتماعا بمديري ومهندسي الإدارة الهندسية ومدير ومسئول المتغيرات المكانية بالحي ، لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الحي لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من خلال الصور الفضائية بنطاق الحي.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بالتصدي لأي حالة تعد بالبناء المخالف في المهد، وضرورة المتابعة المستمرة لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

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