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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتفالا باعتلاء تشارلز للعرش.. بريطانيا تسك قطعة معدنية جديدة من عملة البلاد

تشارلز
تشارلز

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، احتفالا باعتلاء تشارلز على العرش.. بريطانيا تسك قطعة معدنية جديدة من عملة البلاد.

ووفقا للتقرير، منذ رحيل الملكة إليزابيث الثانية وتربع ابنها تشارلز على عرش المملكة المتحدة، بدأت البلاد بتغيير القطع النقدية لتحمل صورة الملك الجديد. وفي أحدث إصدار، بدأت بريطانيا بسك نسخة جديدة من قطعة 5 بنس.

احتفالا بتتويج الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة مطلع مايو، أصدرت بريطانيا الخميس نسخة جديدة من قطع الخمسين بنساً تحمل رموزا جديدة لتربع تشارلز على العرش.

وتحمل القطعة الجديدة من العملة البريطانية صورة للملك وعلى الوجه الآخر صورة لكاتدرائية ويستمنستر التي تمت فيها مراسم تتويجه.

تشارلز بريطانيا قطعة معدنية جديدة الملكة إليزابيث الثانية القطع النقدية

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