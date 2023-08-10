الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس أبو مازن، أحال ثلاثة محافظين إلى التقاعد من المحافظات الجنوبية وهم: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال الرئيس الفلسطيني، في المحافظات الشمالية تسعة محافظين إلى التقاعد هم: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وأصدر عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.