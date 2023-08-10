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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري يكشف بالأدلة كيف تدير قيادات الإرهابية الحرب الإعلامية على مصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

يناقش الإعلامي مصطفى بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، كشف المستور بالأدلة كيف تدير قيادات الجماعة الإرهابية الحرب الإعلامية على مصر من خلال سلاح الشائعات.

 

وستتناول الحلقة قصص خيانة رموز الجماعة الذين باعوا أنفسهم مقابل المال الحرام، تفاصيل تعاونهم مع مخابرات أجنبية بهدف ضرب استقرار مصر، إضافة إلى خطة الإخوان للعودة إلى الساحة السياسية عبر مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.

 

 المنشق حسام الغمري

كما ستتناول الحلقة قنابل الإخوان من المنشق حسام الغمري التي فضحت كواليس مؤامرات أهل الشر.

مصطفى بكري برنامج “حقائق وأسرار قيادات الجماعة الارهابية الشائعات استقرار مصر

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